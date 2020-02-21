طائرة تفقد إطارها.. وقائدها يستكمل الرحلة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فقدت طائرة كندية احدى إطاراتها عقب إقلاعها بقليل، فيما قرر الطيار الاستمرار في رحلته التي كانت في طريقها من مطار لاغوارديا في نيويورك إلى وجهتها النهائية في مطار "تورنتو بيرسون" الدولي، وذلك كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكانت الطائرة "إيرباص إيه 319"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، قد أقلعت عندما لاحظ طاقمها أنها فقدت أحد إطاراتها أثناء الإقلاع من المطار الأميركي.

ومع ذلك واصلت الطائرة، التي كانت تقل 120 راكبا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 5 أفراد، طريقها إلى مطار تورنتو، وهبطت بصورة آمنة في وجهتها.

وأظهرت لقطات فيديو للطائرة أثناء تحليقها ثم هبوطها، حيث يبدو واضحا أنها فقدت أحد الإطارين تحت معدات الهبوط أسفل الجناح الأيمن.

وحطت الطائرة في مهبط تم تجهيزه لحالة الطوارئ، وانتشرت بالقرب منه سيارات الإطفاء والإسعاف، لكن لحسن الحظ حطت بسلام ولم يتعرض أي شخص لأذى.