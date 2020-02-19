بعد توقف دام 8 سنوات.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد توقف دام 8 سنوات، وصلت مطار حلب اليوم الأربعاء أول رحلة ركاب انطلقت من مطار دمشق الدولي، وذلك بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي.

وأقلعت الطائرة التابعة لخطوط الطيران السورية الساعة 10:43 بالتوقيت المحلي من دمشق، ووصلت مطار حلب في تمام الساعة 11:23 بالتوقيت المحلي.

والطائرة من طراز "إيرباص A320"، والرحلة تحمل رقم RB113.

واستقبلت الطائرة بخراطيم المياه فور هبوطها أرض المطار كما حلقت مقاتلات حربية سورية في السماء ترحيباً بالطائرة وعودة حركة الطيران في مطار حلب.