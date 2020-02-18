دول ومناطق انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الآن

المصدر: الصين - أ ف ب

قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19" الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص، بينهم خمس وفيات خارج الصين القارية، منذ بدء انتشاره بعد ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وتخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، تم إحصاء نحو 900 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في نحو ثلاثين بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في إفريقيا.

كما سجلت فرنسا مساء الجمعة أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كوفيد-19 بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.

- الصين: بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 1770 شخصا منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 70 ألفا و500، بحسب حصيلة الإثنين.

وسجّلت معظم الوفيات في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وعاصمتها ووهان.

ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى ب 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في فترة 2002-2003.

- توفي شخص في مدينة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، حيث سجلت 58 إصابة على الأقل.

- سجلت عشر إصابات في ماكاو.

- آسيا والمحيط الهادئ -شرق آسياكوريا الجنوبية: 30 إصابة.

اليابان: 60 اصابة بينها امرأة ثمانينية توفيت، وما لا يقلّ عن 454 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما، تضاف إليها إصابة أحد المشرفين عن الحجر الصحي. وتمّ إجلاء العديد من الركاب الأميركيين الاثنين من السفينة إلى الولايات المتحدة حيث يُفترض أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 عاماً.

تايوان: 20 إصابة، بينها حالة وفاة.

جنوب شرق آسيا سنغافورة: 77 إصابة.

تايلاند: 35 إصابة.

ماليزيا: 22 إصابة.

فيتنام: 16 إصابة.

الفيليبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني متحدر من ووهان وشكل أول وفاة خارج الصين.

كمبوديا: إصابة واحدة.

جنوب آسيا الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

استراليا 15 إصابة.

- الأميركيتان -الولايات المتحدة: 29 إصابة.

كندا: ثماني إصابات.

- أوروبا -الاتّحاد الأوروبيألمانيا: 16 إصابة (بينها شخصان اعيدا من ووهان).

فرنسا: 12 إصابة بينها حالة وفاة أُعلن عنها في 15 شباط/فبراير هي الأولى خارج آسيا.

إيطاليا: 3 إصابات.

إسبانيا: إصابتان.

بلجيكا : إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

المملكة المتحدة: تسع إصابات.

روسيا: إصابتان.

- الشرق الأوسط وشمال افريقيا -الامارات العربية المتحدة : تسع إصابات.

مصر: إصابة أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في 14 فبراير، هي الأولى في إفريقيا.