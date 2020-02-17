يستخدم القوراض للاقامة في الفنادق مجاناً!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل أميركي على افتعال خدع غريبة للحصول على إقامة فندقية مجانية باستخدام القوارض.

حيث قام ريان سنتيل ستيت، من ولاية يوتا الأميركية والبالغ من العمر 37 عاما، بإطلاق قوارض في 3 فنادق مختلفة على الأقل، من أجل تقديم شكوى، والحصول على تعويض بغرفة مجانية، بحسب ما ذكرت شرطة سولت لايك سيتي، التي تعتقد أنه نفذ عملية الخداع هذه في عدد أكبر من الفنادق.

وكان ستيت يقوم بحجز غرف فندقية ثم يطلق القوارض بمجرد وصوله إلى الغرفة، ويقوم بعدها بالاتصال بموظفي الفندق ويشكو من انعدام النظافة، ويشير إلى فضلات القوارض وفي بعض الحالات إلى القوارض نفسها.

وبعدما يقدم شكواه إلى المسؤولين في الفندق، يطلب إعفاءه من دفع تكاليف الإقامة.

وبعد أن شك رجال الشرطة في الرجل خاصة أنه قام بهذه الحيلة في فنادق عدة، قامت بتفريغ كاميرات المراقبة، فاكتشفوا الجريمة.