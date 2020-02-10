القائمة الكاملة للفائزين الرئيسيين بجوائز الأوسكار 2020

انطلقت الأحد الدورة الثانية والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار التي وزعت في هوليوود، وفيما يأتي قائمة بالفائزين الرئيسيين في، وفقا لما جاء في وكالة "أ ف ب" للانباء:
أفضل فيلم:"باراسايت".
أفضل مخرج:بونغ جون-هو عن "باراسايت".
أفضل ممثل:يواكين فينيكس (جوكر).
أفضل ممثلة:رينيه زيلويغر (جودي).
أفضل ممثل في دور ثانوي:براد بيت (وانس ابون ايه تايم... إن هوليوود).
أفضل ممثلة في دور ثانوي:لورا ديرن (ماريدج ستوري).
أفضل فيلم دولي:"باراسايت" (كوريا الجنوبية).
أفضل فيلم وثائقي:"أميريكن فاكتوري".
أفضل فيلم رسوم متحركة:"توي ستوري 4".