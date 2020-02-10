    القائمة الكاملة للفائزين الرئيسيين بجوائز الأوسكار 2020

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    انطلقت الأحد الدورة الثانية والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار التي وزعت  في هوليوود، وفيما يأتي قائمة بالفائزين الرئيسيين في، وفقا لما جاء في وكالة "أ ف ب" للانباء:

    أفضل فيلم:"باراسايت".

    أفضل مخرج:بونغ جون-هو عن "باراسايت".

    أفضل ممثل:يواكين فينيكس (جوكر).

    أفضل ممثلة:رينيه زيلويغر (جودي).

    أفضل ممثل في دور ثانوي:براد بيت (وانس ابون ايه تايم... إن هوليوود).

    أفضل ممثلة في دور ثانوي:لورا ديرن (ماريدج ستوري).

    أفضل فيلم دولي:"باراسايت" (كوريا الجنوبية).

    أفضل فيلم وثائقي:"أميريكن فاكتوري".

    أفضل فيلم رسوم متحركة:"توي ستوري 4".

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