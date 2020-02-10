القائمة الكاملة للفائزين الرئيسيين بجوائز الأوسكار 2020

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انطلقت الأحد الدورة الثانية والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار التي وزعت في هوليوود، وفيما يأتي قائمة بالفائزين الرئيسيين في، وفقا لما جاء في وكالة "أ ف ب" للانباء:

أفضل فيلم:"باراسايت".

أفضل مخرج:بونغ جون-هو عن "باراسايت".

أفضل ممثل:يواكين فينيكس (جوكر).

أفضل ممثلة:رينيه زيلويغر (جودي).

أفضل ممثل في دور ثانوي:براد بيت (وانس ابون ايه تايم... إن هوليوود).

أفضل ممثلة في دور ثانوي:لورا ديرن (ماريدج ستوري).

أفضل فيلم دولي:"باراسايت" (كوريا الجنوبية).

أفضل فيلم وثائقي:"أميريكن فاكتوري".

أفضل فيلم رسوم متحركة:"توي ستوري 4".