معلومة تكشف لأول مرة عن سبب يتعلق بحادث طائرة "كوبي براينت"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "يو إس أي توداي" الأميركية، أن الطائرة المنكوبة التي أودت بحياة لاعب كرة السلة الأميركي الشهير كوبي براينت، ومعه نجلته جيانا و7 أشخاص آخرين في أواخر يناير الماضي، لم تكن تحتوي على جهاز لمنع الصدامات، وهو نظام يساعد الطيارين على القيادة بسهولة أكبر خلال الطقس السيّئ.

ووقعت الحادثة بينما كان براينت في طريقه لمشاهدة مباراة كرة سلة، وكان على الطيار أن يقود لنحو 40 دقيقة في ظروف جوية سيئة ووسط ضباب كثيف يغطي السماء، حتى يصل إلى مكان إقامة المباراة، وكشفت التحقيقات أن حطام الطائرة المنكوبة لا يُظهر أي خلل في محركها أدى إلى سقوطها، كما أكد طيار براينت السابق أن الطائرة كانت في حالة جيدة، حسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، ولاتزال السلطات المختصة في الولايات المتحدة تحقق في حادثة سقوط الطائرة، في محاولة للوقوف على أسباب الحادث الذي أدى إلى مقتل أسطورة كرة السلة الأميركي.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الوطني للنقل في الولايات المتحدة أوصى بضرورة استخدام هذا الجهاز في طائرات الهليكوبتر، إذ يُعد مهماً للغاية خلال الظروف المناخية السيئة التي تعيق الرؤية، وكان كوبي براينت يسافر على متن طائرة هليكوبتر خاصة، عندما سقطت في 26 يناير الماضي على بعد 53 كيلومتراً من مدينة لوس أنجلوس، ما أدى إلى تحطمها.