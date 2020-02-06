3 قتلى وعشرات الجرحى في حادثة انشطار طائرة بعد خروجها عن المدرج في اسطنبول

المصدر: اسطنبول - أ ف ب

أسفر تحطم طائرة بوينغ 737 يستقلها أكثر من 180 شخصا إضافة إلى ستّة من أفراد الطاقم أثناء هبوطها في اسطنبول أمس، عن مقتل 3 أشخاص وإصاية 179 شخصا بجروح، وفقا لما أعلنته السلطات التركية.

واندلعت النيران في الطائرةبعد خروجها عن المدرج أثناء هبوطها وانشطرت الطائرة التّابعة لشركة بيغاسوس التركيّة الخاصّة ثلاثة أجزاء بعد خروجها عن المدرج في مطار صبيحة الدولي الواقع في الضفّة الآسيويّة من اسطنبول.

ويُرجّح أن الحادث وقع بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.

وقد انفصل مقدّم الطائرة الذي يضمّ مقصورة القيادة والمقاعد الأولى عن بقية الجسم، إضافة الى انفصال قسم من مؤخّرها يضمّ آخر عشرة صفوف من المقاعد والذيل.