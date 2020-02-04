أول تعليق لـ مروة ميمي على مقتل ولدها: "عايزة حق ابني"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علقت مذيعة فضائية "النهار" المصرية مروة ميمي للمرة الأولى بعد يومين من التحقيقات والصدمة التي تلقتها بمقتل ابنها برصاصة طائشة أطلقها زميله بمنطقة الزمالك في القاهرة ، حيث نشرت صورته على الـ "فيس بوك" قائلة: "عايزة حق ابني.. اقفوا معايا". وتابعت لتسترجع ما حدث قائلة "كان رايح يوم اجازته يلعب مع أصحابه بلاي ستيشن في منزل صاحبه.. يعملوا فيه كده؟.. يموتوه؟.. اقفوا معايا كلكوا.. قلبي اتكسر".

وبعد الانتهاء من العزاء نشرت الإعلامية المصرية عدة صور توثق حرص عدد كبير من الأصدقاء على وضع صورة ابنها عند الكعبة، وعلقت عليها قائلة "يا حبيبي يا ابني.. ربنا يحبب فيك خلقه زي ما كنت طيب وبتحب الناس كلها يا حنين".

وتابعت قائلة "أنا مطمنة عليك أوي بعد اللي شوفتوا امبارح أول مرة أشوف عزاء كده.. وكمية الناس اللى جولك يا ابني.. أشوفك في الجنة يا عريس الجنة".