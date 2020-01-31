حفلة عيد ميلاد تحولت إلى "مشهد رعب".. وانتهت بالقتل في الهند

المصدر: موقع الامارات اليوم

أقدم رجلاً هندياً على اختطاف مجموعة من أطفال قريته التابعة لمقاطعة أوتار براديش شمالي الهند، بعد أن دعاهم للمشاركة في حفل عيد ميلاد ابنته البالغة من العمر عاما واحدا، حيث تبين لاحقا أن الأمر مجرد فخ.

ومن أن دخل هؤلاء الأطفال المنزل، حتى أغلق الرجل عليهم المكان واحتجزهم رهائن، كما احتجز كذلك زوجته وابنته.

وسيطرت حالة من الرعب على القرية، إذ خشى الجميع على مصائر الأطفال الصغار.

وضربت الشرطة طوقا حول المنزل، وظلت تتفاوض مع الخاطف لمدة 9 ساعات، لم تنجح فيها سوى بتحرير طفلة صغيرة.

وفي وقت لاحق، لجأت السلطات إلى الاستعانة بالقوات الخاصة التي اقتحمت المنزل، وقتلت الخاطف أثناء تبادل إطلاق النار.

ولم يصب أي من الأطفال المختطفين في المنزل بجروح، لكنهم عاشوا لحظات رعب شديدة، كما قال مسؤولون محليون.

وتقول وسائل إعلام هندية إن الرجل، سوبهاش باثام، اختطف الأطفال في محاولة على ما يبدو للانتقام من سكان القرية، إذ كان يعتقد أنهم مسؤولون عن اعتقاله في قضية قتل سابقة.