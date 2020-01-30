مصور مقطع "سوبر بابا" يروي كواليس واقعة القطار الشهيرة في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

روى الشاب المصري أحمد عاكف الذي قام بتصوير مقطع فيديو لأب كان قد ألقى بنفسه فوق جسد ابنته تحت عجلات القطار في مصر لانقاذها من الموت، تفاصيل الواقعة من خلال لقائه بقناة صدى البلد الإلكترونية المصرية حيث أوضح أنه كان ينتظر القطار في المحطة إلى جانب أصدقائه، حين انتبه إلى ضجة كبرى.

وأضاف أنه لم يعتقد في بداية الأمر أن تكون الضجة ناجمة عن سقوط الابنة، لأن القطار الذي ينقل البضائع يحدث ضجيجاً في العادة.

وأشار إلى أن من كانوا في المحطة أصيبوا بالذهول ولم يعرفوا ما الذي يتوجب القيام به، فيما كان آخرون يتضرعون بالدعاء ليحمي الله البنت ووالدها.

وأوضح أنه لم يكن ثمة أي هامش للتحرك، لأن الاثنين كانا سيصابان بالأذى لو أقدما على أي حركة أثناء مرور القطار.

وبيّن أحمد أن الوالد كان مع زوجته وابنته وابنه، مضيفاً أن الأب يتحمل جزء من المسؤولية فيما حدث، لأنه طلب من ابنته أن تعبر الرصيف مباشرة، بدل أن تلجأ إلى النفق، لأن القطار كان سيصل في غضون دقيقة أو دقيقتين، ولذلك حرص على عدم التأخر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا لقب "سوبر بابا" بعد مقطع فيديو للواقعة التي حدثت مطلع الأسبوع مقطع فيديو للأب وأظهرت اللقطات الأب هو يحتضن ابنته أسفل جسده في المسافة الفاصلة بين حافة رصيف محطة القطار وعجلات القطار، وسط صياح الموجودين قائلين: "استر يا رب"، ومطالبتهم الأب بعدم الحركة والبقاء في وضعيتهما، وبالفعل مر القطار دون حدوث خدش لهما.

بالفيديو.. يلقي بنفسه فوق جسد ابنته تحت عجلات القطار في مصر