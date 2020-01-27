بالفيديو.. يلقي بنفسه فوق جسد ابنته تحت عجلات القطار في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر والداً وهو يلقي بجسده فوق ابنته التي وقعت تحت عجلات القطار لحمايتها من الدهس.

وتوضح اللقطات الفتاة التي وقعت تحت القطار بينما كانت تنتظره للسفر بمحطة السكك الحديد في محافظة الإسماعيلية شمال القاهرة، فما كان من والدها إلا أن ألقى بنفسه فوقها وأنقذها.

وتعالت أصوات الناس التي شاهدت الموقف الإنساني في خوف وترقب وهلع وهم يحثون الوالد الذي علا جسمه جسد ابنته ليحميها من الموت المحقق أسفل عجلات القطار، على عدم الحركة والثبات حتى يمر القطار، وتمكن الأب إنقاذ ابنته دون الإصابة بأذى.