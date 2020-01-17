رحيل "الأم الحنون" في الدراما المصرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفيت الفنانة المصرية نادية رفيق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عاماً، وذلك بعد رحلة عطاء فنية حافلة بالأعمال الدرامية المميزة.

وأعلن نجلها فضيل كوردي، خبر وفاة الفنانة الراحلة عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مشيراً إلى أن جرى تشييع الجنازة في كنيسة السريان بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وكتب كوردي: "أتمت أمي. ماما نانا كما يلقبها أحفادها. أم الغلابة كما يعرفونها البعض. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه. وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى. صلي لنا يا ماما".

يشار إلى أن الفنانة الراحلة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "توت توت"، "أنا وإنت وبابا في المشمش"، "ليالي الحلمية"، و"أولاد آدم"، و"أهل القمة"، و"حتى لا يختنق الحب"، و"أحلام الفتى الطائر"، كما لقبها البعض بـ"الأم الحنون" نظرأ لطبيعة معظم الأدوار التي كانت تؤديها.

ويعتبر مسلسل "باب الخلق"، الذي عرض عام 2012 آخر أعمال الفنانة، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي.