هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً لعُمان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن التلفزيون العماني منذ قليل، تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطاناً للبلاد.

وأدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين القانونية صباح اليوم، أمام مجلس عُمان، سلطاناً لعمُان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك كما ذكرت "العربية" عبر موقعها الإلكتروني.

وعقد مجلس عُمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

من جانبها أكدت صحيفة "الرؤية" العمانية أن مجلس الدفاع في عمان عقد جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.

يذكر أن سلطان عُمان الجديد، هو ابن عم السلطان قابوس، وقد تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

وكان السلطان قابوس بن سعيد توفي فجر اليوم، ونعاه البلاط السلطاني في عُمان، معلناً الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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