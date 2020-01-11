بث مباشر بالفيديو لموكب تشييع جنازة السلطان قابوس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع الإمارات اليوم نقلاً عن الصفحة الرسمية عبر "تويتر"، لقناة عُمان مباشر بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بثاً مباشراً موكب تشييع جنازة السلطان قابوس.

وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان فجر اليوم، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد

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