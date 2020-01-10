بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق في الدولة

شهدت المناطق الشرقية وعدد من إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة نوثق لحظاتها بالفيديو:
الأمطار في منطقة الجميرا - دبي
#فيديو | أمطار الجميرا #دبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/DgCcHl22xg— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020
أمطار الذيد الشارقة
أمطار الذيد #الشارقة #المركز_الوطني_للأرصاد— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020
#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Vxgx1iy7Mn
أمطار وبرق في مدينة العين
#فيديو | أمطار وبرق مدينة #العين#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/YOu3hJe9ez— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020
أمطار على منطقة مصفح في أبوظبي
#فيديو | أمطار على منطقة مصفح في #أبوظبي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/MCngjL1L0V— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020
الأمطار في رأس الخيمة:
أمطار #رأس_الخيمة— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020
#المركز_الوطني_للأرصاد#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g2m7kahWoq
#فيديو | أمطار مصحوبة بصواعق برأس الخيمة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/lPXfyJvS24— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 10, 2020