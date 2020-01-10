بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق في الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت المناطق الشرقية وعدد من إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة نوثق لحظاتها بالفيديو:

الأمطار في منطقة الجميرا - دبي



أمطار الذيد الشارقة



أمطار وبرق في مدينة العين

أمطار على منطقة مصفح في أبوظبي

الأمطار في رأس الخيمة: