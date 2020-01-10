    بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على معظم المناطق في الدولة

    المصدر:
    • موقع الإمارات اليوم
    التاريخ:

    شهدت المناطق الشرقية وعدد من إمارات الدولة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة نوثق لحظاتها بالفيديو:

     الأمطار في منطقة الجميرا - دبي  


    أمطار الذيد الشارقة


     أمطار وبرق في مدينة العين

     أمطار على منطقة مصفح في أبوظبي

    الأمطار في رأس الخيمة:

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