وفاة والد الفنان المصري إيهاب توفيق بحريق ضخم في منزله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي والد الفنان المصري، إيهاب توفيق، مصرعه في حريق اندلع أمس الخميس في منزله في مدينة نصر شرق القاهرة.

وقال خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر، إن "والد الفنان إيهاب توفيق توفي متأثراً بإصاباته في حريق اندلع بفيلا يمتلكها ويقيم بها في منطقة مدينة نصر".

من جانبه، كشف مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة لـ"العربية.نت" أن غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقّت بلاغاً بنشوب حريق في فيلا سكنية بدائرة قسم أول مدينة نصر يمتلكها والد المطرب المصري، مضيفاً أنه تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وتبيّن أن الحريق نشب بسبب مدفأة كهربائية أثناء نوم والد المطرب، ما أدى لامتداد النيران لباقي أرجاء الفيلا وصعوبة إنقاذه.

وقد أصيب والد المطرب المصري باختناق شديد توفي على إثره. وكان الوالد يتواجد في طابق مختلف عن الذي يتواجد فيه المطرب، ولم يتمكن أحد من إنقاذه بسبب تصاعد النيران.