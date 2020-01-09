حادثة الطائرة الأوكرانية تعمّق جراح "بوينغ"

عمّقت حادثة الطائرة الأوكرانية التي تحطمت أمس الأربعاء في طهران وأسفرت عن مقتل ركابها الـ176 جراح شركة “بوينغ” الأميركية

التي خسر سهمها نحو 6 دولارات من قيمته (2% من قيمة السهم) في جلسة التداول بنيويورك أمس، بحسب ما ذكره موقع العربية نت.

وجاء تحطم الطائرة الأوكرانية وهي من طراز بوينغ 737-800 بعد حادثين مؤلمين لطراز 737 ماكس واللذين أوديا بحياة 350 شخصاً.

ووفقاً لموقع تتبع حركة الملاحة الجوية FlightRadar24 فإن بيانات الرحلة من مطار طهران أشارت إلى أن الطائرة الأوكرانية أقلعت صباح الأربعاء، ثم توقفت عن إرسال البيانات بعد ثماني دقائق من الإقلاع.

وذكر موقع العريبة نت أنه بالنسبة إلى الشركة المصنعة للطائرة، فإن كل شيء بات مكلفًا جدًا، ففي الربع الثالث فقط من عام 2019، تكبدت "بوينغ" خسائر بـ900 مليون دولار جراء توقف طراز 737 ماكس، ليصل إجمالي الخسائر منذ منعها من التحليق إلى 9.2 مليار دولار.

وفي حين أن الشركة كانت على ما يبدو متفائلةً أكثر مما يجب، مع توقعها عودة ماكس إلى الخدمة في 16 يناير الجاري، فإن الكارثة التي حلت اليوم في قطاع الطيران، حتما قد كتبت تاريخا جديدا للشركة قد تسطر معها تداعيات مؤلمة على "بوينغ".

ويعد هذا الحادث أول حادث مميت لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية (UIA)، التي تأسست في عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وعانت الطائرات التي تديرها شركة الطيران الخاصة والموجودة خارج مطار بوريسبيل Boryspil في كييف من مشاكل فنية في مجال الطيران على مر السنين ولكنها لم تتحطم من قبل.

ووفق المعلومات التي اطلعت عليها "العربية.نت" من الصحف الأجنبية، تمتلك الشركة "UIA "، التي تشغل رحلات محلية ودولية، أسطولًا مكونًا من 42 طائرة مؤلفة من عدة طائرات بوينغ، بما في ذلك طائرات من طراز 737-800 و737-900.

وتحاول الشركة الأوكرانية تحديث أسطولها وطلبت 3 طائرات من طراز بوينغ 737 MAX لم تتسلمها بعد بسبب المخاوف المستمرة المتعلقة بالسلامة بشأن مشروع "ماكس".