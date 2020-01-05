فنانون وإعلاميون يتضامنون مع نانسي عجرم: "نانسي.. كلنا حدك"

المصدر: موقع الإمارات اليوم ورويترز

تضامن العديد من الفنانين والإعلاميين مع نانسي عجرم وما تعرضت له عائلتها فجر اليوم، حيث اقتحم مسلح ملثم يبلغ من العمر 31 عاما ويحمل الجنسية السورية فيلا نانسي في منطقة نيو سهيلة في كسروان بجبل لبنان بهدف السرقة لكنه فوجئ بتصدي زوج المغنية فادي الهاشم له ووقع تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى لمقتل المهاجم.

وبعد الحادث، قال المذيع اللبناني نيشان في تغريدة على تويتر "‏نانسي حبيبة قلوب ملايين. ‏الحمد لله على سلامتك، ‏أنت وعيلتك، ‏الله ستر، الله يحميكن، ‏كل الحب والتضامن معك".

فيما نشرت الفنانة سيرين عبدالنور تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: بصراحة ما عم بعرف عبر من كتر بشاعة الخبر !!!! نشكر الله انك بخير انتي وعيلتك والرب يحميكن ويحمينا جميعاً من هل الفلتان".

من جهة أخرى نشر المخرج اللبناني جو بوعيد تغريدة عبر فيها عن تضامنه مع الفنانة وأسرتها، حيث قال: "كل الحب والدعم لنانسي وزوجها الدكتور فادي، وما فعله فادي أمر بطولي للدفاع عن عائلته.

وتداول متابعو نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تضع ضمادة طبية على ساقها اليمنى بعد الحادث، كما أطلق معجبوها وسم (نانسي.. كلنا حدك) للتعبير عن دعمهم لها ولأسرتها.