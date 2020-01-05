انتحار فتاة بعد اكتشاف رسائل غرامية في فيس بوك حبيبها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدمت طالبة جامعية على قتل نفسها بعد شهور من اكتشافها مراسلة حبيبها لسيدة اخرى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إميلي إليوت بدأت علاقتها مع شاي دويل بعد أن التقى الحبيبان في جامعة هدرسفيلد ، غرب مقاطعة يوركشاير الانجليزية، ولكن انفصل الحبيبان في فبراير 2019 عندما اكتشفت إميلي أن حبيبها كان يرسل رسائل غرامية إلى امرأة أخرى.

وحاولت الطالبة البالغة من العمر 23 عاما في بداية انفصالها، الانتحار قبل أن تعود إلى صوابها وتتعافى من علاقتها السابقة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد شهور من محاولة انتحار الشابة العشرينية وجدها حبيبها السابق جثة هامدة في منزلها.

واستمعت محكمة برادفورد كورونر بأن علاقة الحبيبين كنت مضطربة وأن انفصالهما كان سببه اكتشاف الشابة المنتحرة خيانة حبيبها بعد رؤيتها الرسائل الغرامية التي كان يرسلها إلى سيدة عبر الفيس بوك.