شرطة باريس تطلق النار على رجل هاجم المارة بسكين

المصدر: باريس - د ب أ

أطلقت شرطة باريس النار اليوم الجمعة على رجل هاجم العديد من المارة بسكين في متنزه فيلجويف بجنوب العاصمة الفرنسية.

وقال فينسنت جونبرون عمدة منطقة "لا هي لي روز" لقناة "بي إف إم-تي في" إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر في الهجوم الذي وقع عصر اليوم ولكن الشرطة لم يتسن لها تأكيد حالة الوفاة أو عدد الأشخاص المصابين.

وأضاف العمدة أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم بعدما فر من المتنزه إلى مركز للتسوق في منطقته "لا هي لي روز".

وقال مسؤول باتحاد الشرطة إن الشرطة أطلقت النار مرارا على المهاجم لأنها كانت تخشى أن يكون معه حزام ناسف، وقد يفجر نفسه، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقالت الشرطة إنه جرى "تحييد" المهاجم ما يعني أنه تم السيطرة عليه، ولكنها لم تستطع تأكيد مقتله من عدمه.