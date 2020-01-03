"غوغل" يحتفي بالعالم المصري نبيل علي.. فمن هو؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر محرك البحث "غوغل" صورة للكاتب والمفكر المصري الدكتور نبيل علي محمد عبد العزيز في تصميم بشعاره، إحياء لذكرى ميلاده في 3 يناير 1938.

ورحل العالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا في عام 2016، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استطاع فيها أن يدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية، كما تقلد مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الكمبيوتر في مصر والكويت وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية حتى العام 1983 حيث عمل مديراً لمشروع صخر للكمبيوتر، كما كان صاحب فكرة إنشائه.

وعمل باحثاً متفرغاً في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية وكمدير لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات،.

ونال جائزة الملك فيصل السعودية عام 2012، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2007 جائزة أفضل كتاب في تحديات عصر المعلومات في 2003، وأفضل كتاب في فئة الدراسات المستقبلية عام 1994.