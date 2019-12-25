الطقس المتوقع غدا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الخميس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 – 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 02:41 ..والجزر الأول عند الساعة 19:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:53 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 المد الثاني عند الساعة 22:47 ..والجزر الاول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:39 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 25 15 70 30 دبي 27 17 65 20 الشارقة 27 12 85 30 عجمان 26 13 80 25 أم القيوين 27 11 90 30 رأس الخيمة 26 10 85 30 الفجيرة 26 17 60 35 العين 26 13 75 30 ليوا 26 12 90 25 الرويس 24 19 80 30 السلع 24 19 75 35 دلما 23 21 70 40 طنب الكبرى 24 20 80 45 طنب الصغرى 24 20 80 45 أبو موسى 24 20 80 45