ثعبان يفاجئ طياراً على مدرج المطار

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصيب ركاب طائرة بحالة صدمة بعد عثورهم على ثعبان في رحلة الطائرة متجهة من بريسبان إلى نيوزيلندان وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل".

وسقط الثعبان على مدرج كوينزتاون عندما هبطت الرحلة في الساعة 3 مساء يوم 15 ديسمبر.

ولاحظ الطيار في الرحلة التالية جسما غريبا على المدرج المؤدي إلى برج المراقبة.

وتم استدعاء ضباط الأمن البيولوجي في نيوزيلندا لإبعاد الثعبان عن المدرج.

وقال متحدث باسم الشركة: إنه يعتقد أن الثعبان كان محفوظا في الهيكل السفلي للطائرة.

وتأخرت الطائرة لمدة ثلاث دقائق فقط عن موعد إقلاعها، وهو الوقت الذي استغرقه ضباط الأمن في المطار لإلقاء القبض على الثعبان.