حمدان بن محمد يطلق برنامج دبي لخبراء المستقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، برنامج دبي لخبراء المستقبل.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا اليوم برنامج دبي لخبراء المستقبل، لبناء نخبة من المتخصصين في قطاعات استراتيجية وحيوية،. ونهدف إلى تمكين جيل الغد بمهارات استشراف وتصميم المستقبل، وتعزيز دورهم في تطوير مشروعات ومبادرات جديدة تشكل مستقبل مدينة دبي".

وأضاف سموه: "أدعو كل الجهات الحكومية في دبي لترشيح كوادرها الموهوبة في قطاع استشراف المستقبل، لاكتساب خبرات ومهارات جديدة تعزز دورهم الريادي في الارتقاء بأداء القطاعات الحكومية، وتطوير مشروعات مستقبلية ترفد جهود دبي ودولة الإمارات لاستباق المستقبل".