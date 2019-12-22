علاقة تربط الخبز الأبيض بالأرق

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة أجريت في مدينة نيويورك الأميركية علاقة بين تناول الخبز الأبيض و الأرق الذي يمنع النوم، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأرجع الباحثون القائمون على الدراسة السبب في ذلك إلى أن تناول الخبز الابيض الذي يحتوي على السكر يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدرجة أن الجسم يبدأ في إطلاق الهرمونات التي تبقينا مستيقظين.

وشملت الدراسة أكثر من 50 ألف امرأة، فيما أشارت الدراسة إلى أن الحبوب الموجودة في الخبز تلعب دورا في الأرق.

إلا أن الدراسة لم تشر إلى سبب تأثير الحلويات والكربوهيدرات المكررة والتي تشمل الخبز والكعك والمعجنات والمعكرونة بالتحديد على النوم.

لكن الدكتور القائم على الدراسة قال: "عندما ترتفع نسبة السكر في الدم، يتفاعل الجسم من خلال إفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى إفراز هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي يمكن أن تتداخل مع النوم".