تطبيق رسوم التعرفة المرورية على 4 جسور في أبو ظبي مطلع العام القادم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن بدء تطبيق رسوم التعرفة المرورية في أبوظبي على 4 جسور في أوقات الذروة فقط من 7 إلى 9 صباحاً ومن 5 إلى 7 مساء من السبت إلى الخميس، بواقع 4 دراهم لكل بوابة، مع حد أقصى لمركبات الأفراد يبلغ 16 درهماً يومياً و200 درهم شهرياً. وذلك بدءا من 2 يناير 2020.

يهدف تطبيق النظام، بحسب الدائرة، إلى تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل، في الوقت الذي شهدت فيه شبكة النقل العام تطورات ملموسة شملت إضافة 200 رحلة يومية من وإلى جزيرة أبوظبي وشراء 327 حافلة جديدة.

كما أعلنت الدائرة إعفاء كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمواطنين المتقاعدين من رسوم التعرفة المرورية، إلى جانب الفئات المعفاة سابقاً والتي تشمل مركبات الأجرة المسجلة في الإمارة، والسيارات الكهربائية والحافلات والدراجات النارية والمركبات غير المدنية.