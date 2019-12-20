"واتس اب" في مواجهة ثغرة خطرة تهدد المستخدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع التقني الأميركي، أن إحدى مجموعات الأمن السيبراني، اكتشفت أن تطبيق المحادثات الفورية الشهير”واتس آب”، يحتوي على ثغرة خطيرة اسمها”فيكس آب”، قد تجعل أحد المستخدمين قادرا على تدمير حسابات أصدقائه. وبحسب”مصادر”، فإن مجموعات أبحاث الأمن السيبراني “تشيك بوينت ريسرش”، توصلت إلى ثغرة في تطبيق المراسلات الفورية الأشهر في العالم، قد تجعل أحد المستخدمين، قادرا على تعطيل التطبيق لدى كل أعضاء المجموعة التي يتشارك معهم فيها.

وأوضح الموقع الأميركي، أن الثغرة التي تم اكتشافها، تسمح لبرمجيات خبيثة باختراق حسابات أحد مستخدمي واتس آب، وتعمل بدورها على الانتقال إلى جميع الحسابات الموجودة على أي مجموعة مشترك فيها المستخدم، وفي حالة الانضمام لدردشة جماعية، يمكن أن يستخدم نسخة ويب، ليدخل المستخدم في “حلقة تعطل”، لا يمكن إيقافها لكل أعضاء مجموعة الدردشة. وأكد الموقع أن الباحثين يرون أن خطورة تلك الثغرة تكمن في أنها لا يمكن إزالتها أو إصلاحها، إلا من خلال إلغاء تفعيل الحساب وحذف التطبيق من الجهاز، وإعادة تثبيته وتفعيل الحساب مرة أخرى، ومع ذلك فإنها تترك أثرا، حيث سيجد المستخدم بعد عودة حسابه، أن كافة تواريخ المحادثات والمجموعات تم حذفها بالكامل.