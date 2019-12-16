3 تحديثات من "واتس أب" يحتاجها كل مستخدم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت منصة التواصل الفوري "واتس اب" مؤخرا، 3 تحديثات جديدة، لتجعل المنصة أكثر سهولة في الاستخدام، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وتتضمن هذه الميزات الجديدة في المنصة التي يستخدمها أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم شهريا، ميزة التذكير وانتظار المكالمات ودعوات المحادثة الجماعية.

التذكير: عقدت شركة "واتس أب" شراكة مع تطبيق "Any.do" وهو تطبيق شهير في مهام الجدولة والتذكير، للسماح للمستخدمين بإنشاء وتلقي تذكيرات داخل منصة المراسلة.

ويجب ربط التطبيقين للعمل، ومن ثم إرسال نصوص مثل "التذكير بإحضار الحاجيات في طريقي إلى المنزل" وسيرسل لك التطبيق تذكيرا في الموعد.

وتبلغ تكلفة تفعيل الميزة 5.99 دولار شهريا.

خدمة انتظار المكالمات:

يسمح تحديث آخر الآن بإعلام المستخدمين إذا كان هناك شخص ما يحاول الاتصال بهم أثناء تلقيهم هاتفا آخر.

وستسمح هذه الوظيفة برفض تلقي اتصال الطرف الثاني أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الجديدة.

الدعوة لمجموعات الدردشة:

يمكن لمستخدمي "واتس اب" الآن تحديد من يمكنه إضافتهم إلى محادثات المجموعات، الأمر الذي سيجنب المستخدمين إضافتهم إلى مجموعات غير مرغوب فيها وتلقي العديد من الإشعارات منهم.

ولتنشيط الميزة، توجه إلى قائمة إعدادات، ثم اضغط على الحساب> الخصوصية> المجموعات.