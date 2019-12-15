6 فوائد مذهلة لحبوب فول الصويا "الإيدامامي"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد حبوب فول الصويا الخضراء والتي غالبا ما تعرف باسم "الإيدامامي" وجبة خفيفة ممتازة من البروتين النباتي والتي يتم تناولها عادة قي البلدان الآسيوية.

وتعد حبوب الإيدامامي مصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية، ومضادات الأكسدة، كما تتميز بكونها منخفضة السعرات الحرارية، ولا تحتوي على الكوليسترول وهي خالية من الغلوتين بشكل طبيعي.

وفيما يلي 8 فوائد لحبوب فول الصويا "الإيدامامي"، وفقا لما جاء في موقع "بولد سكاي":

1- تعزيز صحة القلب: تحتوي على الألياف والمواد المضادة للأكسدة التي يقال إنها تخفض الكوليسترول السيء وتزيد الكوليسترول الحميد.

2- الوقاية من نوبات السكري: لا تحتوي حبوب فول الصويا على السكر مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

3- تساعد في خفض الوزن: تتميز بغناها بالالياف التي تضبط الشهية وتساعد في الشعور بالإمتلاء فترات أطول.

4- تخفض من خطر الإصابة بالسرطان: تساعد الفلافونيدات الموجودة في الحبوب الخضراء بتقليل خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة لمضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية.

5- زيادة النشاط: تحتوي حبوب فول الصويا على 9 انواع من الاحماض الأمينية، والذييجعلها وجبة غنية بالبروتين الضروري لصحة الجسم، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة.

6- تحسين صحة العين:لغناها بفيتامين (أ) المعروف بتحسين صحة العين، هذا الفيتامين أيضا أحد مكونات الرودوبسين، وهو بروتين موجود في العين ويتيح الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويرتبط فيتامين (أ) أيضا بخفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والانحلال البقعي المرتبط بالعمر.