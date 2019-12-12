منها سائح يختفي في بحيرة.. أطرف قصص السفر في 2019

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت صحيفة «بيزنس إنسايدر» العديد من قصص السفر والسياحة الغريبة التي حدثت عام 2019، بمناسبة مشارفة العام على الانتهاء.

وذكرت الصحيفة العديد من المواقف الغريبة والطريفة، سواء كانت حدثت أثناء الوجود في المكان المقصود للسياحة، أو في وقت السفر ذهاباً أو إياباً إليه، وهي:

راكب يفتح باب الطوارئ: حدث ذلك في يونيو، حيث بحث رجل على متن رحلة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية عن الحمام، بينما كانت الطائرة على الأرض، وبدل فتح الحمّام، فتح باب الطوارئ، وفعّل شريحة مخرج الطوارئ، ما تسبب في إجلاء 40 راكباً كانوا على متن الطائرة. وتأخرت الرحلة من مانشستر في المملكة المتحدة، إلى إسلام أباد، باكستان سبع ساعات بسبب ذلك.

سائح يختفي في بحيرة: في زيارته لديزني لاند باريس في يوليو، سقط سائح سويسري في بحيرة، واختفى بعدها، لينطلق بحث ضخم عنه، شارك فيه 10 من رجال الشرطة و30 من رجال الإطفاء و80 موظفاً في ديزني لاند وطائرة هليكوبتر وكاميرا حرارية.

وفي صباح اليوم التالي، صادف سائق في بلدة مجاورة رجلاً عارياً يسير على الطريق. وأعاد السائق الرجل إلى ديزني لاند باريس، بعد أن تبين أنه المفقود.

عملات معدنية في محرك الطائرة: في منغوليا في مطار «هوهوت بيتا الدولي» في أبريل الماضي، ألقت صينية ست قطع نقدية داخل محرك الطائرة، وبعد طردها من الطائرة، أخبرت السلطات بأنها كانت تصلي من أجل رحلة آمنة، وحولت شركة الطيران الركاب إلى طائرة جديدة، ما أخّرها ساعتين.

رجل يلكم مضيفة: في يونيو الماضي، حاول راكب فتح باب الطوارئ، وتدخل طاقم الرحلة لإعادة الرجل إلى مقعده، فتشاجر مع راكب آخر، وفي المشاجرة لكم مضيفة طيران في صدرها، وعندما هبطت الطائرة في أوكلاهوما سيتي، قبض على المسافر، بتهمة السكر والاعتداء والضرب، والسلوك غير المنضبط.

شاب يقفز من الطابق 11: في يناير قفز نيد نايديف من شرفة الطابق 11 في السفينة السياحية «سيمفوني أوف ذا رويال كاريبيان»، ليسقط من ارتفاع 100 قدم، ووثقت الكاميرات لحظة سقوطه، ومنعته الشركة بعد ذلك من السفر على أي من سفنها.