المدن الـ 10 الأكثر زيارة في عام 2019

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف تصنيف "يورومونيتور الدولية" في تقريرها عن أفضل 100 مدينة ووجهة لعام 2019، المدن الأكثر زيارة لعام 2019.

واحتلت هونغ كونغ رأس القائمة مع 26.7 مليون زائر تليها بانكوك بـ 25.8 مليون وماكاو بـ 20.6 مليون.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة بـ 19.7 مليون زائر ولندن في المرتبة الخامسة بـ 19.5 مليون زائر.

واحتلت باريس المركز السادس مع 19.1 مليون زائر ودبي في المرتبة السابعة مع 16.3 مليون زائر.

وفيما يلي قائمة بالمدن الأكثر زيارة لعام 2019

1. هونج كونج - 26.7 مليون

2. بانكوك - 25.8 مليون

3- ماكاو - 20.6 مليون

4- سنغافورة 19.7 مليون

5- لندن 19.5 مليون

6- باريس 19.1 مليون

7. دبي - 16.3 مليون

8. دلهي - 15.2 مليون

9. اسطنبول - 14.7 مليون

10. كوالا لامبور - 14.1 مليون

11. مدينة نيويورك - 14 مليون

12. أنطاليا - 13.33 مليون

13. مومباي - 12.4 مليون

14. شنتشن - 12.3 مليون دولار

15. فوكيت - 10.9 مليون