أفضل وأسوأ مواقع السفر على الإنترنت

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة استقصائية لمقارنة مواقع السفر نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، حصول موقع GoCompare على تصنيف أسوأ موقع للسفر من حيث الوظائف والأسعار المرتفعة التي يقدمها.

وشملت الدراسة 2200 مستخدم قاموا بالتصويت على 9 مواقع بناء على تجاربهم، تضمنت سهولة الاستخدام والسعر وتغطية السوق.

وجاءت شركة "GoCompare"، التي تستخدم أطرافا خارجية في عمليات البحث عن رحلات الطيران والفنادق، في صدارة المواقع الأسوأ حيث بلغت نسبة رضا العملاء 45 في المائة فقط.

كما حققت شركة "Cheapflights" المرتبة الثانية برصيد 47 في المائة بقائمة أسوأ مواقع للسفر.

وجاء "TravelSupermarket" في المرتبة الثالثة، حيث حقق درجة رضا العملاء بنسبة 49 في المائة.

وحصل موقع "Skyscanner" على أعلى نسبة تصويت لرضا المتعاملين، بنسبة بلغت 69 في المائة، وكان أيضا الموقع الوحيد الذي أحرز أربع نجوم في فئة الحصول على قيمة مقابل المال.

زجاء موقع TripAdvisor في المرتبة الثانية بشكل عام وحصل على 3 نجوم.