جريمة "بشعة" في الهند.. اغتصبها وأحرقها بعد عام

أشعل مجموعة من الرجال النار في ضحية جريمة اغتصاب، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي في طريقها إلى المحكمة بشمال الهند، ما فجر موجة من الغضب العارم وشعورا عاما بالخزي إزاء الجرائم ضد نساء.

وقالت الشرطة الهندية إن المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب، كان ضمن أفراد العصابة التي أحرقت الضحية.

وأوضحت الشرطة أن الضحية كانت في طريقها للحاق بقطار في منطقة أوناو، لحضور جلسة استماع عندما ألقى عليها الجناة الكيروسين، وأشعلوا فيها النار.

وأوضحت المستشفى المدني في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في شمال الهند، التي استقبلت الحالة أن المرأة التي أحرقت صباح الخميس "في حالة حرجة".

وذكرت شرطة ولاية أوتار براديش في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن الرجال الخمسة اعتقلوا.

وكانت الضحية قدمت بلاغا لشرطة أوناو في مارس الماضي قالت فيه، إنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح في 12 ديسمبر 2018، بحسب وثائق الشرطة.

ووفقا لضابط الشرطة في لكناو، إس. كيه. بهاجات، فقد اعتقل المغتصب المزعوم وقت لاحق، قبل إطلاق سراحه بكفالة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن آلاف الهنود احتجوا، خلال الأسبوع الماضي، في عدة مدن إثر اغتصاب طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 27 عاما، وقتلها بالقرب من مدينة حيدر أباد الجنوبية.