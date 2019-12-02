"العدل الدولية" تعقد جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص منظمة الطيران المدني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

افتتحت اليوم في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات المرافعات حول الاعتراضات على اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني (إيكاو) بقرارها النظر في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2018 للبت في الخلاف السياسي بين الدول المقاطعة الأربع "المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، و الإمارات العربية المتحدة" ضد قطر. وكانت دول المقاطعة الأربع اتخذت بعض الإجراءات السيادية في مواجهة الحكومة القطرية لحماية أمنها الوطني من سياسات الدوحة المغرضة في تمويل ودعم الإرهاب والتطرف، وفي محاولة من قطر للخروج من عزلتها التي جاءت نتيجة لسياساتها الضارة بجيرانها وللتخفيف من الضغوطات بشأن دعمها وتمويلها للإرهاب وعدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها لجأت قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

حيث ألقت الدكتورة حصة العتيبة - سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الهولندية - وممثل الدولة أمام المحكمة، كلمة جاء فيها بأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومن ضمنها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية وتلك المسجلة في قطر من قبل الدول المقاطعة الأربع جاء لحماية الأمن الوطني لهذه الدول، ورداً على عدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاقيات الرياض ومحاولتها الهروب من تنفيذ التزاماتها الدولية بوقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين، واستخدام منصاتها الإعلامية لنشر الأفكار لدعم الإرهاب والتطرف.



كما أوضحت المرافعات بأن الخلاف القائم هو خلاف سياسي لا يتعلق بالطيران المدني، وإنما يتعلق بدعم قطر للإرهاب والتطرف، بالتالي، لا يمكن لمجلس المنظمة البت فيه، باعتبارهامنظمة فنية متخصصة في الطيران.



وقد أشارت السفيرة العتيبة في معرض حديثها بعد انتهاء مرافعات اليوم الأول إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر خلال المرافعات الحجج والمذكرات القانونية التي سيتم تقديمها من جميع الأطراف خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2019. وتثق دولة الإمارات بأن محكمة العدل الدولية ستنظر لطبيعة هذا الخلاف وموضوعية طلبات الاستئناف المقدمة، وسيتخذ القضاة بحكمتهم القرارات الملائمة.