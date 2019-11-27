تجريد أفضل مطعم سوشي فى العالم نجومه الثلاث لسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حاز مطعم سوكياباشي جيرو اليابانى على شهرة واسعة حول العالم، جعله واحدا من أفضل المطاعم التى تقدم "السوشى" فى كافة أنحاء العالم، حيث يفضله كثير من المشاهير والشخصيات العامة والفنانين ولاعبى الكرة عن غيره من المطاعم.

إحدى المؤسسات الشهيرة والتى تعمل كـ"دليل" لأكبر المطاعم فى العالم، أعلنت عن تجريد مطعم سوكياباشي جيرو عن نجومه الثلاثة، وذلك بحسب ما أعلنت الـ"جارديان".

وتقول الصحيفة فى تقريرها أن القرار الذى أتخذ ليس بسبب سوء الطعام الذى يُقدم فى المطعم، أو بسبب تغير مذاقه أو غيرها من الأسباب مثل النظافة أو وسائل الأمان والسلامة، ولكن لسبب آخر، وهو أن المطعم لم يعد مفتوحا أمام العامة من الجمهور.

المطعم اتخذ قرار بألا يقبل أى حجوزات من أفراد عاديين، وهو ما يجعل المطعم خارج نطاق "دليل المطاعم"، وبالتالى خرج من هذا الدليل، وتجرد من نجومه.

وقالت المتحدثة باسم دليل ميشلان أن المطاعم فى دليلنا لابد أن تكون مقصدا للجميع وليس فئة معينة فقط.

وأضاف التقرير أن من بين الأسماء التى زارت المطعم الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الذى تناول السوشي مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، حيث قال أوباما وقتها "إنه أفضل طعم تذوقته فى حياتى".

ويستقبل المطعم 10 زوار فقط فى كل مرة ويبلغ سعر طبق السوشي 40 ألف ين (285 جنيه إسترليني).