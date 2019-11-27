إنذار خاطئ يغلق البيت الأبيض والكونغرس في أميركا

المصدر: واشنطن - رويترز

أغلقت السلطات البيت الأبيض بشكل مؤقت أمس الثلاثاء، عقب ما وصفه مسؤول أميركي بإنذار خطأ عن حدوث انتهاك للمجال الجوي.

وأُغلقت الطرق الواقعة على مسافة قريبة ولم تسمح السلطات بدخول أحد المجمع كما جرى إغلاق مبنى الكونغرس الأميركي بشكل مؤقت.

وقالت قيادة الدفاع الجوي الأميركية الشمالية في بيان إنها ردت على "واقعة " في المنطقة المحيطة بواشنطن المعروفة باسم منطقة قواعد الطيران الخاصة.

وأضافت أنها ‬"أصدرت تعليمات لطائرات تابعة لقوات خفر السواحل الأميركية بالتحري عن الأمر وتم حل المسألة دون وقوع حوادث".

وقال مسؤول أميركي إنه لم يتم رصد أي طائرات وإن الحادث ربما نجم عن إشارة خطأ ظهرت على جهاز رادار حساس.