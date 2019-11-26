عروس تؤخر زواجها 18 عاما لتنقص وزنها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أرجأت عروس بريطانية حفل زفافها لمدة 18 عاماً بسبب الوزن الزائد الذي كانت تعاني منه.

فقد التقت شارمين بروكس بزوجها دارين سكويرز في عام 2001، عندما كان عمرها 17 عاماً.

وبعد عام، أنجبت بروكس طفلها الأول، ومنذ ذلك الوقت بدأ وزنها بزداد بشكلٍ سريع، الأمر الذي أدى إلى تأجيلها حفل زواجها 18 عاماً.

وبعدما وصل وزن شارمين بروكس، 36 عاماً الآن، لنحو 114 كيلوغراماً، تمكنت من ارتداء فستان زفافها بعد أن خفضت وزنها إلى النصف.

وأوضح خطيب العروس، 44 عاماً، أن شارمين تبدو جميلة الآن مثل اليوم الذي التقى فيه بها في العام 2001.