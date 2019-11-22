احتراق "مجسم الثورة" وسط بيروت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احتراق مجسم الثورة في ساحة الشهداء وسط بيروت دون معرفة الأسباب حتى الساعة.

وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث"، نقلاً عن شهود عيان، أن ملثمين أشعلوا "مجسم الثورة" في ساحة الشهداء وسط بيروت وفروا هاربين. ويتم حالياً تجهيز مجسم جديد لتثبيته في ساحة الشهداء وسط بيروت.



ودعا المتظاهرون اللبنانيون، في بيان جديد، إلى مسيرة سلمية، اليوم الجمعة، تزامناً مع عيد الاستقلال لرفض الوضع الحالي ولما جاء في كلمة رئيس الجمهورية، ميشال عون، أمس، فيما تم إلغاء حفل الاستقبال السنوي بالقصر الرئاسي لتقبل التهاني بمناسبة عيد الاستقلال.

ودعا المتظاهرون إلى تجديد مطالب الثورة خلال تحركات ومظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي تأتي في مقدمتها الدعوة الفورية للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة من خارج منظومة الحكم الحالية، إضافة إلى تأليف حكومة مؤقتة مصغرة ومستقلة مهمتها

إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتكريس استقلالية القضاء، فضلاً عن الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.