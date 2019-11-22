بالفيديو..معرض دبي للطيران يختتم فعالياته بصفقات قيمتها 54.5 مليار دولار

المصدر: دبي- وام

اختتم معرض دبي للطيران فعالياته اليوم بإجمالي صفقات بلغت 54.5 مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري تعكس المكانة الرائدة للحدث الدولي على مستوى العالم فيما استقطب 100 شركة جديدة.

وأكد عارضون ومشاركون في معرض دبي للطيران أن المعرض حقق نجاحاً لافتا هذا العام وقد شاركت في المعرض أكثر من 1,288 شركة ومؤسسة، و161 طائرة في ساحة عرض الطائرات فميا تعد نسخة هذا العام من المعرض الأكثر نشاطاً حيث بلغ عدد الزوار التجاريين أكثر من 84,043 زائراً.

كما نظمت ضمن فعالياته عدة مؤتمرات على درجة عالية من الأهمية لصناعة الطيران والفضاء حيث اجتذبت مجموعة المؤتمرات المتخصصة عدداً كبيراً من العاملين والمهتمين بصناعة الطيران ومن بين تلك الأحداث مؤتمر إدارة الحركة الجوية العالمية /GATM/ الذي استمر يومين وناقش مستقبل التحكم في الحركة الجوية وأبرزت المناقشات أهمية ما يسمى بـ "الأبراج الافتراضية" في المستقبل.