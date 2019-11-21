في ميلادها الـ 84.. فنانون ومتابعون لـ "فيروز": "كل عام وصوتك الدافئ وَطَنٌ لنا في الغربة"

المصدر: ديما منصور - دبي

احتفى العديد من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاد المطربة اللبنانية فيروز الـ 84 والذي يصادف اليوم، 21 نوفمبر.

كما اجتاح وسم #فيروز موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبر المغردون من خلاله عن حبهم واحترامهم وامتنانهم للفنانة التي وصفوها بـ "الوطن".

من جانبهم عبر اللبنانيون، خاصة، عن اعتزازهم وفخرهم بفيروز، رابطين بين صوتها وأملهم بثورتهم ووحدتهم. ومشيرين إلى أنها أرزة عريقة من أرز لبنان.

وقال بعض المغردين أن فيروز هي صوت اتفق عليه الجميع دون خلاف، فقال أحدهم: "فخامة الصوت اتفق عليها كل اللبنانيين ...عهدك الماسي اتفق عليه كل اللبنانيين....محبتك جمعت كل اللبنانيين و وحدتهم وين مكان بالعالم..".

وأشار بعض المغردين إلى أن صوت فيروز كان سببا لمحبة اللبنانيين لبدلهم، فقال أحدهم: "ما في شي حبّبنا ببلدنا قدّ صوتك... صوتِك صلا ووطن وسما... #فيروز هي عيد #لبنان".

وقال آخر: "كلّ عام وأنت وطننا وحلمنا وأملنا الذي لا يخيب.."

فيما عبر العديد من المغردين عن حبهم لفيروز واصفين إياها بأنها بلاد من الأعياد، فكتب أحد المغردين: "تُسرق ُ الأعياد من بلادي، يتدارى استقلال ٌخلف ثكنات ٍمغلقة، يستسلم نعاس الاولاد للنوم ، نتقاتل على دمية من سلطة،نلعب في الوطن بيت بيوت ، تغيب شموس ويستوطن الخريف وتبقى #فيروز بلاداً من الاعياد".

ونشرت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي في حسابها على "تويتر" صورة لورود أهدتها لفيروز وكتبت عليها: "كلّ هذه الورود لكِ في عيدك.. من العيب أن نعدّها كلّما كبرتِ سنة ، فالنساء الأساطير لا أعمار لهن.. عمرك من عمر أرز لبنان و جبران والرحباني.. فيروز . . شكراً على زمن جميلٍ لن يعود.. لكِ ولهم الخلود".

وعايدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن فيروز قائلة: "كيف ما كنت بحبك.. كل سنة وإنتِ بخير.. يا صوت لبنان وصورتو.. ويبقى هالبلد بلد العزّ والخير".

وقالت الفنانة دانيلا رحمة: "صوتك دايماً كان رفيقنا برا لبنان.. ورح يبقى جامعنا كلنا بقلب لبنان.. تبقي بخير.. ونصير نحنا بخير ".

من جهته نشر الاعلامي اللبناني نيشان مقطع فيديو لفيروز من العام 1989، أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية.

كما وجه الفنان اللبناني رامي عياش بمناسبة عيد ميلاد فيروز، رسالة إلى الجيل الجديد كتب فيها: "الى الجيل الجديد.. فيرُوز من أقدم فنّاني العالم المستمرين إلى حد اليوم، ومن أفضل الأصوات العربية ومن أعظم مطربي العالم.. هي الوردة بين ركام.. وهي عزة وفخر وكبرياء لبنان.. هي من كانت تداوي جراحنا التي نزفت على بيروت.. لا تنسوا معايدتها اليوم.. ينعاد عليكي حبيبة القلب".

وقال الفنان معين شريف: "كل عام و انت بيناتنا بركة.#فيروز_لبنان_الحلو".