خصم خاطئ على وجبات برغر "ووبر" يكبد شركة خسائر بالملايين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تكبدت أكبر شركة أميركية تمتلك متاجر لعلامة "برغر كينغ" خسائر بملايين الدولارات بسبب حسم مضاعف "بالخطأ" على وجباتها، وفقا لشبكة سي أن بي سي الأميركية.

وقدمت مجموعة مطاعم "كارولز" التي تمتلك متاجر لعلامتي "برغر كينغ" و "بوبايس" حسما خاطئا على وجبات "ووبر"، ما كلفها الملايين.

وتسبب الخطأ في خفض مبيعات الشركة بـ12.4 مليون دولار كما خفض أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بـ10.9 مليون دولار.

ووصف الخطأ بأنه "إيذاء ذاتي استمر من يونيو إلى أغسطس قبل أن تسارع المجموعة إلى تصحيحه.

وكتب جيريمي هامبلين، المحلل بمجموعة كريغ هلوم كابيتال الأربعاء، أن مخزون مجموعة مطاعم كارولز من الأسهم، التي تبلغ قيمتها السوقية 394 مليون دولار، "يتم تداوله وكأنه سيتوقف عن العمل".