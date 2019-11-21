رونالدو "تزوج سرا" في المغرب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تزوج سرا من صديقته الاسبانية جورجينا رودريجيز في حفل أقيم في المغرب شهر أغسطس الماضي.

وقال موقع "اسبن دبورتيس" الاسباني نقلا عن مجلة "نوفيلا 2000" الإيطالية أن بطل الكيك بوكسينغ المغربي الهولندي بدر هاري هو من أشرف على تنظيم الحفل الذي أبعد عنه الصحافيين.

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو على مواقع التواصل واصفة مهاجم يوفنتيس بزوجها ما اعتبره البعض تأكيدا لزواجهما.

وأصبحت جورجينا تشارك في إدارة شؤونه بعدما كانت والدته من تقوم بذلك.

ولم يصدر مهاجم يوفنتيس حتى الآن​ أي بيان لتأكيد أو نفي معلومات المجلة الإيطالية.