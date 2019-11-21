سماعات أذن تتسبب بسجن شاب خليجي في لندن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دفع لجوء شاب كويتي إلى حيلة لتجاوز اختبار الحصول على رخصة قيادة السيارات في بريطانيا، إلى ضبطه وإحالته إلى السلطات القضائية التي أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة عام كامل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيةأن الشاب الكويتي قد تم ضبطه أثناء قيامه بالغش من خلال وضع سماعات في أذنه ليتمكن من اجتياز اختبار القيادة من خلال التواصل مع شخص آخر يعطيه الإجابة عن الأسئلة.

وكشف التقرير الذي نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن الشاب قام بإخفاء السماعات عند ضبطه من قبل المسؤول عن الاختبار ورفض تسليمها، قبل أن يتم تحويله إلى الجهات القضائية والتحقيق معه بعد اعترافه بـ ”حيازة سماعة للاستخدام في الاحتيال“.

وبيَن محامي الدفاع عن الشاب الكويتي أن الحكم تحوّل من السجن لمدة 12 شهرًا، إلى خدمة مجتمعية لمدة 12 شهرًا و80 ساعة من العمل دون أجر، بدلًا من السجن لكونه حاول اجتياز اختبار القيادة للحصول على عمل لإعالة عائلته.