طفلٌ يجلب "الكوكايين" إلى مدرسته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتجزت الشرطة الأميركية، في ولاية ماساتشوستس، والد طفل جاء إلى المدرسة الابتدائية ومعه كيس من مخدر الكوكايين، وقال لزملائه في الفصل إنه يجعله يشعر "كأنه سبايدرمان".

وقع الحادث في مدرسة لورنس الابتدائية، حيث أظهر الطفل الكوكايين للمعلم، وقال إنه يضعه في فمه، و"يجعله يشعر كأنه سبايدرمان"، فأبلغ المعلم ناظر المدرسة، واتصلوا بالشرطة.

واستدعت الشرطة سيارة إسعاف، ونقلت الصبي إلى المستشفى كإجراء وقائي، لكن إدارة المستشفى قالت إنها لا تعتقد أن الصبي تناول الكوكايين.

على الجانب الآخر، ذهبت الشرطة إلى منزل الصبي، حيث وجدت والده بيني غارسيا، نائماً وبحوزته 38 كيساً

من الكوكايين، و70 كيساً من الهيروين في المنزل.