دويّ انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من سوريا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد التلفزيون السوري عن سماع "دوي انفجارات" في وقت مبكر اليوم قرب مطار دمشق الدولي، من دون أن يورد أي تفاصيل إضافية.

وبعد وقت قصير، أعلن الجيش الاسرائيلي من جهته أنه اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه شمال اسرائيل.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي،أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان المحتلة.