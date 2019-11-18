أطلق الرصاص ابتهاجاً بشراء "العفش" فقتل جاره

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب عريس مصري بقتل جاره خلال اطلاقه أعيرة نارية ابتهاجاً بشرائه محتويات مسكن الزوجية "العفش"، حيث استقرت أحد الأعيرة بالخطأ في رأس طالب بالمرحلة الثانوية من جيرانه فقتله.

حدثت تلك الواقعة أمام منزل العريس محمود 29 سنة في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، قبل أن يتمكن من الهرب خوفاً من عائلة القتيل .



وذكرت مجلة "سيدتي " انه بعد 12 ساعة من هروب المتهم نجحت المباحث في القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.



وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، واعترف المتهم بتفاصيل جريمته مدعياً أنه لم يكن يقصد تنفيذ الجريمة وأنها حدثت بالمصادفة