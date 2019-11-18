الفنانة المصرية صابرين تخلع الحجاب.. وتوجه رسالة للمنتقدين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فاجأت الفنانة صابرين معجبيها بخلعها الحجاب بشكل نهائي، حيث نشرت على "إنستغرام" صورة لها تظهر بشعر مصبوغ باللون الأشقر الذهبي.

قرار صابرين قوبل بردود أفعال منقسمة ما بين مؤيد ومعارض ، و رفضت الفنانة المصرية الانتقادات الموجهة إليها بعد إعلان خلعها الحجاب نهائيًا، وقالت صابرين في تصريحات نقلها موقع"فوشيا" المتخصص في شؤون المرأة، إنها "لم تكن محجبة من الأساس"، ووصفت نفسها بـ"المحتشمة فقط"، مشيرة إلى أنها تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة.

وأضافت "أرفض الانتقادات ولكني في الوقت نفسه تعودت عليها منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وذلك بعد فترة من ارتدائي الحجاب".

يذكر أن صابرين اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عقب تألقها بتقديم شخصية أم كلثوم في المسلسل الشهير، وعادت عن قرارها باعتزال الفن لاحقا، ولكنها رفضت التخلي عن غطاء الشعر، واصرت على تصوير مشاهدها به أو باستخدام شعر مستعار.