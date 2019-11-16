محمد بن راشد يتفقد سير العمل لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019 غدا

المصدر: دبي-وام

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل والاستعدادات الجارية لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي ينطلق غدا في مدينة المعارض فى مطار آل مكتوم الدولي " دبي جنوب".

فقد زار سموه موقع المعرض عصر اليوم يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض واللواء ركن طيارعبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المشرفة على تنظيم المعرض واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة فى دبي الى جانب عدد من المسؤولين واعضاء اللجنة المنظمة للمعرض .