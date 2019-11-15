تعرف إلى أسعار بعض سيارات BMW

المصدر: مروة سليم - دبي

يقدم موقع الإمارات اليوم قائمة بأسعار بعض سيارات BMW المتواجدة في معرض دبي الدولي للسيارات الذي يقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

بي إم دبيلو Z4 M40i موديل 2020 تبدأ من 300.000 درهم.

بي إم دبليو 320i M Sport Alcantara موديل 2020 تبدأ من 235.800

بي إم دبليو 750Li xDrive M Sport موديل 2020 تبدأ من 582,000

بي إم دبليو8 Series Gran Coupe موديل 2020 تبدأ من 575,000

بي إم دبليو X5 40i M Sport موديل 2020 تبدأ من 387,000

بي إم دبليو X6 M50i موديل 2020 تبدأ من 498,000

بي إم دبليو X7 M50i موديل 2020 تبدأ من 565,000

8 بي إم دبليو M5 Sedan Competition موديل 2020 تبدأ من 636,000

بي إم دبليو i3s 120Ah تبدأ من 240.000 درهم.