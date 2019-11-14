أول يخت فاره من «لكزس».. بسعر يصل إلى نحو 18 مليون درهم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة «لكزس» ذراع السيارات الفارهة في مجموعة «تويوتا موتور كورب» اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، عن أول يخت فاره من صناعتها وأطلق عليه اسم LY 650.

ويحتوي اليخت الذي يبلغ طوله نحو 20 متراً وبعرض نحو ستة أمتار على لمسات معدنية وخطوط رياضية أنيقة وتبلغ تكلفته بين 3.74 مليون دولار (13 مليونا و700 ألف درهم) وتصل النسخة كاملة الإضافات منه إلى 4.85 مليون دولار (17 مليوناً و800 ألف درهم).

وبدأت المبيعات رسمياً بحسب ما نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني في 30 اكتوبر حيث وبيعت أربعة يخوت.

وصمم اليخت الفاره بالتعاون مع دار التصميم الإيطالية المتخصصة باليخوت نوفولاري لينارد.

ويتميز التصميم الداخلي بمقاعد جلدية مميزة للعلامة التجارية باللون الأبيض لقائد اليخت والأرائك

كما يحتوي على ثلاث غرف للطعام وأسرة تكفي لما مجموعه ستة أشخاص، واستعانت “لكسز” بشركة الصوتيات العريقة Mark Levinson لتركيب أنظمة الصوت في اليخت والتي أعطت مساحة صوتية تشبه الحفلات الموسيقية في صالون اليخت.

وبالنسبة للهيكل الخارجي، فاستخدم في صناعته البلاستيك المقوى بألياف الكربون والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية وذلك للحفاظ على وزنه ويجعله خفيفاً إذ تصل سرعته إلى 31.4 عقدة.

ويحتوي اليخت على تقنية متقدمة تسمح للمالكين بتشغيل وإيقاف تكييف اليخت وإطفاء الأنوار عن طريق الهاتف الذكي.